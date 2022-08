Foot - Mercato - OM

Après avoir conseillé Alexis Sanchez, il pourrait débarquer à l’OM

Publié le 12 août 2022 à 14h35 par La rédaction

Le mercato estival se poursuit à l’Olympique de Marseille, après les arrivées de Jordan Veretout et d’Alexis Sanchez. Pablo Longoria semble pister un milieu supplémentaire pour étoffer l'effectif à la disposition d’Igor Tudor, qui cette saison va disputer la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière.

Il y aura encore du mouvement. La deuxième partie du mercato estival de l’OM s’annonce très animée, puisque de nombreux joueurs pourraient partir. Cela concerne quasiment tous les secteurs de jeu, mais surtout les éléments en fin de contrat comme Duje Caleta-Car, Kevin Strootman et Sead Kolasinac. Cette liste pourrait éventuellement s’agrandir à Valentin Rongier, Bamba Dieng ou encore Cédric Bakambu, sans oublier Pol Lirola et Konrad de La Fuente qui ont déjà un pied en dehors de l’OM. Des départs qui devront être palliés quoi qu’il arrive et Longoria semble une nouvelle fois lorgner du côté de la Serie A...

Longoria ne lâche pas Lucien Agoumé

Ce vendredi, une piste récurrente de l’Olympique de Marseille est relancée avec Lucien Agoumé, qui évolue actuellement à l’Inter. D’après les informations de fcinternews.it , Pablo Longoria serait un grand fan du milieu de terrain, qui la saison dernière a réalisé de très belles choses au cours de son prêt au Stade Brestois. Son profil colle bien avec le style de football prôné par Igor Tudor et serait parfait dans ce milieu à double pivot, en remplacement de Matteo Guendouzi ou encore Valentin Rongier.

L’OL et le LOSC également dans le coup

Ce dossier ne s’annonce toutefois pas simple, puisque le jeune français de 20 ans aurait tapé dans l’œil d’un grand nombre de clubs, français comme étrangers. Toujours à en croire fcinternews.it , l’OL et le LOSC auraient commencé à bouger leurs pions, tandis que Fribourg et la Cremonese resteraient pour le moment à l’affût. A noter que les Dogues souhaiteraient miser sur Agoumé pour remplacer Amadou Onana, récemment parti à Everton.

« Agoumé me parlait tout le temps de l’OM et me disait que tout le monde voulait jouer là-bas »