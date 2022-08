Foot - Mercato - OM

OM : Voilà pourquoi Longoria pousse pour le transfert de Bakambu

Publié le 12 août 2022 à 12h10 par Hugo Chirossel

Avec l’arrivée d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille se retrouve désormais avec un secteur offensif trop fourni. Des départs sont attendus et Cédric Bakambu pourrait en faire les frais. Son salaire pèserait sur les finances du club et il ne sera pas retenu par Pablo Longoria en cas d’offre satisfaisante.

Même s’ils ne souhaitent pas forcément partir, plusieurs joueurs vont devoir quitter l’Olympique de Marseille d’ici à la fin du marché des transferts. C’est notamment le cas de Bamba Dieng, pour qui Pablo Longoria espère récupérer environ 15M€.

Son salaire pose problème

Mais l’international sénégalais ne serait pas le seul prétendant à un départ. En effet, La Provence indique que le salaire de Cédric Bakambu, d’environ 400 000€ par mois, pèserait sur les finances du club. Pablo Longoria serait alors attentif aux offres pour l’attaquant de 31 ans.

Fenerbahçe s’intéresse à Bakambu