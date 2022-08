Foot - Mercato - OM

OM: Après son accueil XXL, Alexis Sanchez interpelle les supporters

Publié le 12 août 2022 à 08h35 par La rédaction

Tout juste arrivé du côté de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez semble déjà avoir les supporters marseillais dans la poche. L’international chilien a été accueilli comme un roi à l’aéroport de Marseille à la veille de sa signature. Et il s’est d’ailleurs livré concernant son arrivée, envoyant un message fort aux supporters…

Alexis Sanchez est désormais un joueur de l’Olympique de Marseille. En effet, l’international chilien s’est engagé en faveur de l’OM pour un contrat d’un an, avec une deuxième saison supplémentaire en option. Il débarque ainsi en provenance de l’Inter Milan, qu’il a quitté libre de tout contrat. Le buteur chilien, à son arrivée à Marseille, a été accueilli comme un roi. Les supporters étant totalement en folie lors de son arrivée. Et Alexis Sanchez a tenu à les remercier…

« L’accueil que j’ai reçu était magnifique »

Au micro des médias de l'OM, Alexis Sanchez a évoqué cette arrivée à l’aéroport de Marseille, et la ferveur des supporters lorsqu’il s’est présenté à eux. « Ma première impression en arrivant à l’aéroport avec tous les supporters ? Je souhaiterais d’abord les remercier. L’accueil que j’ai reçu mardi était magnifique et avec beaucoup de passion » , s'est réjoui Alexis Sanchez dans une vidéo publiée sur la chaine YouTube de l'OM. Un premier message qui devrait beaucoup plaire aux supporters de l’OM, qui attendaient cette arrivée avec impatience…

« On m’a dit que la ferveur des supporters était enivrante »

Par ailleurs, Alexis Sanchez en a profité pour glisser quelques mots sur le stade Vélodrome et son ambiance électrique. « Le Vélodrome ? On m’a dit que c’était magnifique, que la ferveur des supporter était enivrante. J’ai déjà hâte de pouvoir entrer sur le terrain et de voir ces supporters nous encourager ». Un message fort est donc envoyé par Alexis Sanchez aux supporters marseillais : il faudra faire du bruit dans le stade pour encourage l’Olympique de Marseille…

« On m’a raconté la grande histoire de l’OM »