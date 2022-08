Foot - Mercato - OM

OM : Après le transfert de Sanchez, Longoria a bouclé un départ

Après une première saison où il aura été gêné par les blessures malgré des débuts convaincants, Konrad De La Fuente ne devrait même pas avoir sa chance avec cet OM nouvelle génération. L’ancien joueur du FC Barcelone n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor, et il devrait être prêté à l’Olympiakos.

Maintenant que l’OM a bouclé la signature d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria doit se mettre sur sa dernière mission : le dégraissage. Affiché comme un objectif clair par Frank McCourt, il a pris un peu de retard. Hormis le départ de Luan Peres qui a rapporté un peu d’argent dans les caisses du club, l’OM n’a pas été très actif.

A un peu moins de trois semaines de la fin du mercato, l’OM va passer la seconde. Pol Lirola devrait quitter le club olympien et rejoindre Elche en prêt et il ne sera pas le seul. D’après les informations de RMC Sport, Konrad De La Fuente devrait lui aussi partir, il va être prêté à l’Olympiakos. En revanche, aucun détail n’a filtré sur une potentielle option d’achat.

Olympiacos, very keen on Konrad De La Fuente. 🇺🇸He should leave OM on loan and has already approved the possibility of a move to Olympiacos. Talks at advanced stage - confirmed @yagosabuncuoglu. 🔛⚪️🔵 #TeamOM...and Pol Lirola's close to joining Elche as per @MatteMoretto. 🇪🇸 pic.twitter.com/0hP1aD9wKW