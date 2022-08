Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain départ à l'OM est déjà annoncé

Publié le 11 août 2022 à 15h15 par Quentin Guiton

Auteur d’une belle première saison avec l’OM, Pol Lirola n’a pas su confirmer et a déçu l’an passé. Dans sa mission dégraissage, Pablo Longoria aimerait donc se séparer du latéral espagnol, d’autant plus après l’arrivée de Jonathan Clauss à son poste. Et alors que Lirola voudrait rester, son avenir à l’OM serait d'ores et déjà réglé…

Cet été, l’OM s’est beaucoup renforcé, notamment au poste de piston. Ainsi, à gauche, le club phocéen à réussi à attirer Nuno Taveres tandis qu’à droite, Pablo Longoria est parvenu à signer sa grande priorité Jonathan Clauss.

Pol Lirola poussé vers la sortie

Mais si l’OM s’est bien renforcé, il va maintenant devoir vendre pour renflouer ses caisses. Et un joueur à ce poste est justement concerné. Pol Lirola avait réussi une belle première saison en France, avant de décevoir l’an passé. Et l’arrivée de Clauss à son poste l’a peut-être définitivement condamné. Placé sur la liste des transferts, le latéral espagnol souhaiterait pourtant rester à l’OM à tout prix selon La Provence . Mais toujours d’après le quotidien français, il n’y aurait plus vraiment de doute pour son avenir à Marseille. « Il va partir, c'est une certitude », dit-on au club.

