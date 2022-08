Foot - Mercato - OM

Mercato - OM: Alexis Sanchez dit tout sur son transfert à Marseille

Publié le 11 août 2022 à 22h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 11 août 2022 à 22h33

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le dossier Alexis Sanchez a fini par se conclure pour l’OM. L’international chilien a signé un contrat d’une saison, plus une autre en option. Tout juste arrivé, l’ancien joueur de l’Inter Milan a expliqué les raisons de son choix et a annoncé ses grosses ambitions.

Pablo Longoria en rêvait, il a fini par le faire. Le président de l’OM voulait absolument boucler un gros coup sur ce mercato estival, Paulo Dybala et Memphis Depay ont notamment été sondés. Finalement, c’est Alexis Sanchez le gros nom qu’est parvenu à attirer Pablo Longoria. Alors qu’il n’entrait plus dans les plans de Simone Inzaghi à l’Inter Milan, l’international chilien a trouvé un accord avec sa direction pour résilier sa dernière année de contrat. Dans la foulée, Alexis Sanchez a pris la direction de Marseille, où une marée bleue et blanche l’attendait à l’aéroport Marignane Provence.

« J'ai considéré que c'était un défi important dans ma carrière »

Deux jours après avoir vécu la folie, Alexis Sanchez a pu se poser et rencontrer ses nouveaux coéquipiers lors de son premier entraînement avec l’OM. Interrogé ce jeudi sur son transfert, l’ancien buteur d’Arsenal est revenu sur son choix. « On m'a raconté la grande histoire de l'OM. C'est l'une des équipes françaises les plus historiques, la seule à avoir remporté la Ligue des Champions. J'ai considéré que c'était un défi important dans ma carrière. Un défi que j'ai envie de relever », a expliqué le Chilien dans un entretien accordé aux médias du club olympien.

"𝗝'𝗮𝗶 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗮𝗶𝗺𝗲́ 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗺𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲̀𝗿𝗲" Ses premières impressions, son rapport avec le club, ses ambitions, notre international chilien a livré ses premiers mots à notre micro 💙🇨🇱👉 https://t.co/Q8CA7Nb3iy 🤝 @Sorare pic.twitter.com/sGOCLM36W9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 11, 2022

Mauricio Isla a donné un coup de pouce

S’il a précisé qu’il ne s’était pas entretenu avec Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli, deux entraîneurs qu’il a eu avec le Chili et qui sont passés par l’OM, Alexis Sanchez a tout de même eu l’occasion d’en parler avec une personne. Mauricio Isla, lui aussi passé par l’OM lors de la saison 2015-2016, lui en avait touché deux mots à l’époque. « Quand il était ici à l'OM, il m'a raconté qu'il était heureux dans cette ville et que l'équipe était très bonne. C'était il y a quelques années déjà », confie Alexis Sanchez dans une vidéo publiée sur la chaine YouTube de l'OM.

Alexis Sanchez veut gagner un titre avec l’OM