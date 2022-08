Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après l'OM et le PSG, Aulas a activé la piste Depay

Publié le 11 août 2022 à 19h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 11 août 2022 à 19h31

Un an après son départ de l’OL pour le FC Barcelone, Memphis Depay pourrait déjà quitter la Catalogne. L’international néerlandais aurait notamment été approché par le PSG. Par ailleurs, l’OM aussi y a pensé, avant de se finaliser le transfert d'Alexis Sanchez, tout comme Lyon qui se voyait bien le rapatrier. Finalement, c’est la Juventus qui serait proche de le faire signer.

A trois semaines de la clôture du marché des transferts, le PSG n’a pas encore fini son mercato. Interrogé sur le sujet ce jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier a été très clair : il attend toujours un nouvel attaquant. « Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n’a aucune garantie. Le club ne prendra pas pour prendre. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Je ne peux rien confirmer. Mais le club travaille dur pour ce poste là » , a lancé le coach du PSG.

Le PSG a tenté Memphis Depay

A ce poste, plusieurs gros coups ont été tentés. Avant qu’il ne s’engage au FC Barcelone, Robert Lewandowski était l’un des objectifs de Luis Campos, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Idem pour Gianluca Scamacca, qui a fini par filer à West Ham pour 40M€. Mais au-delà de ces deux pistes, le conseiller sportif du PSG avait une autre idée en tête. D’après les informations de 90min , le club de la capitale a tenté une approche pour Memphis Depay, l’attaquant du FC Barcelone. Un dossier qui a également fait parler du côté de Marseille.

L’OM y a pensé, avant d’attirer Sanchez

Comme l’a révélé L’Equipe ce mercredi, Pablo Longoria a longtemps essayé d’attirer une star dans ses filets. Parmi les noms qu’il avait en tête, on retrouvait Memphis Depay. Barré par la concurrence au Barça, l’international néerlandais aurait pu être tenté par le challenge OM. Finalement, Pablo Longoria n'a pas lancé les grandes manoeuvres pour Memphis Depay et a recruté Alexis Sanchez.

La Juventus proche du but, l’OL a voulu le rapatrier