Foot - OM

OM : Avec Sanchez, l’OM s’offre aussi bien que Cristiano Ronaldo

Publié le 11 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Ces désormais officiel, Alexis Sanchez est un joueur de l’OM. Libéré de son contrat par l’Inter Milan, avec qui il avait encore un an d’engagement, le Chilien s’est retrouvé libre et a fait le choix de s’engager pour le club phocéen. L’OM tient ainsi là son gros coup de l’été. Et si dernièrement Alexis Sanchez n’était plus le joueur qu’il était il y a quelques saisons encore, l’impact de cette opération est énorme. Sur certaines statistiques, l’ancien du FC Barcelone fait même jeu égal avec un certain Cristiano Ronaldo.

Pendant de longs mois, le nom d’Alexis Sanchez a circulé à l’OM. En effet, quand Jorge Sampaoli était encore en poste, son idée était de retrouver son ancien protégé en sélection du Chili. L’Argentin n’est désormais plus là, mais Alexis Sanchez est lui bien à l’OM. En effet, après avoir négocié la résiliation de son contrat avec l’Inter Milan, l’attaquant a fait le choix de s’engager avec le club phocéen. Le numéro 70 de l’OM rejoint ainsi l’effectif d’Igor Tudor, lui donnant une solution d’envergure pour son attaque. En effet, Alexis Sanchez n’est pas n’importe qui. Au fil des saisons, avec l’Udinese, le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United et l’Inter Milan, il l’a d’ailleurs bien montré au point même de faire aussi bien que Cristiano Ronaldo.

Sanchez avec Cristiano Ronaldo…

Comme le rapporte Opta Jean suite à la signature d’Alexis Sanchez à l’OM, le Chilien et Cristiano Ronaldo ont réussi un exploit similaire au cours des dernières saisons. En effet, que ce soit la recrue de l’OM et le quintuple Ballon d’Or, ils ont réussi à marquer au moins 30 buts dans 3 des 5 grands championnats européens lors du 21ème siècle. Etant passé par la Premier League, la Liga et la Serie A, Alexis Sanchez et Cristiano Ronaldo ont su faire trembler les filets partout où ils ont joué. Et désormais, la Chilien aura l’occasion d’augmenter ses statistiques en marquant dans le championnat de France.

… et 3 autres joueurs

Mais Alexis Sanchez et Cristiano Ronaldo ne sont pas les deux seuls joueurs à avoir marqué au moins 30 buts dans 3 des 5 grands championnats européens. Ils sont 5 au total. Ainsi, outre le Chilien et le Portugais, on peut également rajouter Edin Dzeko, décisif en Allemagne, Angleterre et Italie, Salomon Kalou, buteur en Angleterre, France et Allemagne, ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang, qui a marqué en France, Allemagne et Angleterre.

30+ - Alexis Sanchez 🇨🇱 est l'un des 5 joueurs à au moins 30 buts dans 3 des 5 grands championnats européens au 21e siècle (63 en Premier League, 39 en Liga, 36 en Serie A) en compagnie de Cristiano Ronaldo, Edin Dzeko, Salomon Kalou et Pierre-Emerick Aubameyang. Maravilla. https://t.co/kW5O9PgZZ6 — OptaJean (@OptaJean) August 10, 2022

A l’OM, Alexis Sanchez est déterminé