OM

OM : La nouvelle recrue de Longoria se lâche sur la méthode Tudor

Publié le 9 août 2022 à 20h15 par Quentin Guiton mis à jour le 9 août 2022 à 20h15

Igor Tudor n’a pas manqué ses débuts avec l’OM en Ligue 1 en dominant largement Reims 4-1 devant le public marseillais. Une prestation qui a fortement séduite. Pourtant avant le début du match, Igor Tudor a été copieusement sifflé. Il faut dire que les méthodes de l’entraineur croate font beaucoup débat. Jordan Veretout, l’une des recrues de l’OM cet été, s’est exprimé sur son coach qu’il connaissait déjà en Serie A.

L’OM a lancé une petite révolution cet été en nommant Igor Tudor en tant que nouveau coach. Mais les débuts de l’entraineur croate ont fait grand bruit. En plus d’une présaison marseillaise catastrophique, les méthodes de management plutôt virulentes de l’ancien coach de l’Hellas Vérone ont fait débat. Tudor s’est notamment déjà accroché avec Gerson et Matteo Guendouzi. Des polémiques qui lui ont d'ailleurs valu des sifflets de la part de l'OM avant le match face à Reims.

Mercato - OM : La prochaine destination de Bamba Dieng déjà connue ? https://t.co/lR1i1NAJsY pic.twitter.com/FwtL3OTNfW — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Igor Tudor a séduit face à Reims

Mais l’éclatante victoire de l’OM face à Reims (4-1) a peut-être déjà redoré l’image d’Igor Tudor auprès des fans. En effet, au-delà du résultat, le jeu proposé par les Marseillais a fortement séduit.

« Les supporters seront contents »