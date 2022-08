Foot - OM

Nouvelle confirmation pour Tudor, un clash a éclaté en interne

Publié le 9 août 2022 à 19h15 par Dan Marciano

L'OM a débuté idéalement sa saison en battant le Stade de Reims dimanche dernier au Vélodrome (victoire 4-1). Sur le terrain, Igor Tudor s'est montré proche de son groupe, notamment durant l'entraînement. Pourtant, les dernières semaines ont été agitées. Certains joueurs ont eu du mal avec la façon de travailler d'Igor Tudor, venu à Marseille pour remplacer Jorge Sampaoli.

L'OM a vécu un beau dimanche d'été. Après une préparation compliquée, le club marseillais a réussi ses débuts en Ligue 1 en battant facilement le Stade de Reims dimanche dernier (4-1). Un match déjà important pour Igor Tudor, loin de faire l'unanimité en interne ces dernières semaines.

OM : Après les clashs, le vestiaire de Tudor décrypte sa méthode https://t.co/GuqybafHrz pic.twitter.com/ZtCle3oA5g — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Un mois de juillet très chaud à l'OM

Comme le confirme Le Phocéen ce mardi, le mois de juillet a été très tendu à Marseille notamment en raison de la façon de manager d'Igor Tudor. Arrivé à l'OM pour remplacer Jorge Sampaoli, le Croate se montrerait dur, très autoritaire, ce qui dérangerait au sein du club. Dernièrement, une réunion a été organisée en interne pour mettre les choses à plat et entamer la nouvelle saison dans les meilleurs conditions.

« Les discussions du vestiaire doivent rester dans le vestiaire »