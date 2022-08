Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un mince espoir pour le transfert de Caleta-Car

Publié le 11 août 2022 à 12h45 par Axel Cornic

A seulement quelques mois de la fin de son contrat, Duje Caleta-Car est l’un des principaux candidats au départ du côté de l’Olympique de Marseille. Il n’a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison et le président Pablo Longoria lui a clairement montré la porte de sortie... mais aucune offre n’est pour le moment arrivée.

Est-ce le bon été pour Duje Caleta-Car ? Souvent poussé vers le départ après son transfert raté à Liverpool, le Croate a toujours fini par rester à l’OM. Cette fois encore il aimerait dribbler les rumeurs de mercato pour rester au moins une saison de plus... avant de partir à la fin de son contrat en juin prochain.

« La politique du club n’a pas changé »

Lors de la conférence de presse de présentation d’Alexis Sanchez, le défenseur a reçu un message on ne peut plus clair de la part de Pablo Longoria. « La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n’a pas changé » a déclaré le président de l'OM. « L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur mais on a beaucoup parlé avec l’entourage du joueur ».

Le Torino, seule piste viable pour Caleta-Car ?