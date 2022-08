Foot - Mercato - OM

Mercato : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Caleta-Car ?

Publié le 6 août 2022 à 13h35 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, l’Olympique de Marseille aimerait beaucoup boucler un transfert de Duje Caleta-Car. Ce dernier ne semble toutefois pas pressé et n’aurait aucune intention de quitter l’OM pour le moment, avec la possibilité de se retrouver libre dans un an et pouvoir ainsi librement décider de son avenir.

Le temps presse. L’OM débute sa saison en Ligue 1 ce dimanche contre le Stade de Reims et Pablo Longoria n’a pas encore terminé son mercato ! Le président marseillais semble travailler sur des nouveaux coups avec son directeur sportif Javier Ribalta, alors que Jordan Veretout st tout juste arrivé de l’AS Roma. La presse italienne assure en effet que l’OM serait sur les traces d’Alexis Sanchez, qui pourrait bientôt se retrouver libre de tout contrat. Mais Longoria souhaite surtout vendre, afin de pouvoir équilibrer le bilan d’un club qu’il n’y a pas si longtemps était encore dans le collimateur de la DNCG.

Maintenant ou jamais pour Caleta-Car

Il semble y avoir plusieurs candidats au départ. Arrivé l’hiver dernier, Cédric Bakambu pourrait déjà plier bagages, sachant que l’OM a pléthore d’attaquants à sa disposition, surtout avec l’arrivée de Luis Suarez et celle potentielle d’Alexis Sanchez. Le serpent de mer Kevin Strootman a également refait surface, mais le dossier le plus délicat concerne bien Duje Caleta-Car. Ce dernier est évalué à près de 16M€ par le site spécialisé Transfermarkt et a surtout un contrat assez important, qui se termine en juin 2023.

Le Torino, seul espoir pour l’OM ?

Le problème, c’est que Duje Caleta-Car ne semble pas être un joueur très demandé. Depuis ce transfert avorté à Liverpool lors de l’hiver 2021, qui avait d’ailleurs généré énormément de tensions entre le joueur et la direction de l’OM, aucune piste ne semble véritablement se préciser. Ce samedi, La Gazzetta dello Sport parle d’un éventuel intérêt du Torino, qui serait toutefois aussi sur les traces de Jason Denayer, qui a l’avantage d’être un joueur libre depuis la fin de son contrat avec l’OL.

Un départ en fin de contrat est préféré