Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba évoque son retour en France

Publié le 6 août 2022 à 08h45 par Hugo Ferreira

Alors qu’Arsenal ne l’avait encore jamais utilisé depuis son achat, William Saliba a enchainé les prêts en Ligue 1, à l'ASSE, à l’OGC Nice puis à l’Olympique de Marseille. Des expériences qui lui ont permis de développer son niveau de jeu, et d'être enfin aligné en tant que titulaire avec les Gunners lors de la première rencontre de Premier League.

Qualifié pour la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a réalisé une grande saison. Si Dimitri Payet, Gerson ou Mattéo Guendouzi sont sortis du lot la saison dernière, les Phocéens ont également pu compter sur William Saliba pour assurer leurs arrières. Auteur d’une saison de haut niveau, le défenseur de 21 ans a livré des prestations qui ont convaincu Didier Deschamps de le convoquer pour les derniers rassemblements des Bleus , tandis qu’Arsenal semble lui faire confiance pour cette campagne, en témoigne sa titularisation pour le match d’ouverture de Premier League.

Transferts - OM : Longoria s’offre une «top recrue» sur le mercato https://t.co/4tVd20pZDg pic.twitter.com/AsH8KRWyCP — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

Saliba possède maintenant la confiance d’Arsenal

Alors qu’il n’avait jamais porté le maillot d’Arsenal depuis son transfert, William Saliba a désormais convaincu les Gunners de l’utiliser. Titulaire face à Crystal Palace pour l’ouverture du championnat, l’international français a été élu homme du match. Toutefois, si le défenseur de 21 ans a pu atteindre ce niveau de jeu, c’est en grande partie grâce à ses prêts notamment à l’OGC Nice lors de la seconde moitié de la saison 2020/2021, puis à l’Olympique de Marseille durant l’exercice suivant.

Saliba a bien été aidé par ses prêts en France