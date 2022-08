Foot - Mercato - OM

OM : Longoria veut éviter une nouvelle catastrophe

Publié le 11 août 2022 à 02h00 par Thibault Morlain

Ces dernières saisons, l’OM a perdu très gros sur le marché des transferts. En effet, alors que les Phocéens espéreraient toucher le jackpot avec Florian Thauvin ou encore Boubacar Kamara, ils sont finalement partis librement, ne rapportant rien à l’OM. Une catastrophe pour les finances de Frank McCourt et désormais, Pablo Longoria veut éviter que cela ne se reproduise.

Cet été, Pablo Longoria veut vendre certains joueurs de l’OM. C’est notamment le cas pour Duje Caleta-Car. Alors que le Croate est poussé vers la sortie, c’est aussi parce qu’il n’a plus qu’un an de contrat. Ne voulant pas le voir partir gratuitement en 2023, l’OM veut donc vendre Caleta-Car maintenant. A l’OM, d’autres joueurs n’ont également plus qu’un an de contrat. C’est le cas de Valentin Rongier. Toutefois, pour celui qui était capitaine du club phocéen à la 1ère journée de Ligue 1, un départ n’est pas à l’ordre du jour. Bien au contraire…

« Chaque joueur est vendable »

Le cas Valentin Rongier est aussi un sujet à l’OM. Et dernièrement, le joueur d’Igor Tudor s’était prononcé sur son avenir, expliquant alors : « Si je reste cette saison ? Je n'aime pas faire de la langue de bois, donc je ne peux pas vous dire que c'est sûr à 100 %. Le président l'a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait. (…) S'il y a une offre qui satisfait le club pour n'importe quel joueur et que le joueur concerné y trouve aussi son compte, il n'y a aucun départ impossible. C'est le foot, ce n'est pas déstabilisant parce qu'on le sait. Quand on est footballeur, on apprend ce métier, on sait qu'on représente une valeur marchande, et que le foot, c'est aussi du business ».

Rongier… vers une prolongation

Partira ? Ne partira pas ? Pablo Longoria aurait déjà tranché pour l’avenir de Valentin Rongier. Et selon les informations de L’Equipe , les discussions auraient débuté pour une prolongation de contrat de l’ancien du FC Nantes. Les premiers échanges remonteraient d’ailleurs au printemps et si rien n’est encore acté pour le nouveau bail de Rongier, cela sentirait plutôt bon.

Un soulagement pour Longoria

Une prolongation de Valentin Rongier permettrait alors à Pablo Longoria de s’éviter de gros maux de tête. En effet, en l’état actuel, le joueur de l’OM pourrait négocier avec un autre club dès le mois de janvier et partir libre à l’été. Bien qu’il n’ait pas la plus grosse valeur marchande et que les offres seraient peu nombreuses, Rongier reste un joueur important sur la Canebière. L’avenir pourrait ainsi être sécurisé et un départ à 0€ devrait alors prochainement disparaitre…