Le message de fort de Pep Guardiola envers l’un de ses joueurs

Publié le 13 août 2022 à 10h45 par La rédaction

Dans l’optique de se renforcer d’ici la fin du mercato, le Paris Saint-Germain espère pouvoir recruter un attaquant, un milieu et un défenseur. Plusieurs noms circulent alors pour venir renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Aux manettes, Luis Campos rêve notamment de faire venir Bernardo Silva au PSG. Pep Guardiola s'est d'ailleurs confié sur son protégé à Manchester City.

Toujours dans le but de continuer à se renforcer durant cette fin de mercato, le Paris Saint-Germain espère pouvoir engager trois nouvelles recrues d’ici là. Et parmi les cibles de Luis Campos, on peut retrouver le milieu de terrain portugais, Bernardo Silva. Comme on vous l'a annoncé en exclusivité sur le10sport.com, le conseiller sportif du PSG rêve de recruter le milieu de Manchester City.

Un duel PSG-Barcelone

Le PSG pense donc Bernardo Silva sur ce mercato. Malheureusement, Luis Campos n’est pas le seul sur le dossier et le FC Barcelone est aussi sur le coup. Les Catalans seraient même en avance par rapport aux Parisiens pour le transfert du joueur de Manchester City.

« Je veux Bernardo Silva ici »