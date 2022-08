Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit un message très clair pour l’avenir d’Icardi

Barré par la concurrence, Mauro Icardi n’entre plus du tout dans les plans du PSG. L’attaquant argentin est annoncé sur le départ et Monza s’était positionné. Cependant, après la signature d’Andrea Petagna, Adriano Galliani a précisé que le club promu en Serie A ne recruterait aucun autre attaquant, ce qui vient sceller le sort d'Icardi.

C’est l’un des sujets que Christophe Galtier a dû aborder en conférence de presse. Non convoqué dans le groupe pour le match à Clermont, Mauro Icardi n’est plus dans les plans du PSG. L’attaquant argentin a discuté avec Galtier qui lui a clairement indiqué sa volonté : « J'ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était lié à un choix sportif. Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ ».

Mais où peut aller Mauro Icardi ? Depuis le début du mercato, plusieurs pistes ont été évoquées dont Monza. Promu en Serie A, le club détenu par Silvio Berlusconi avait fait part de son intérêt pour le buteur du PSG. Cependant, il aurait fallu trouver un accord avec Paris pour son salaire. Finalement, le dossier s’est tassé et la priorité de Monza n’est plus Mauro Icardi.

Monza CEO Adriano Galliani: “We’re not going to sign Mauro Icardi, you can remember my words. No way - we’re not signing him”, told DAZN. 🔴🇦🇷 #PSG“We don’t need any other forward after signing Andrea Petagna”. pic.twitter.com/Sj2VSvpFhs