Mercato - OM : Bamba Dieng sur le point d’imiter Jordan Amavi ?

Publié le 13 août 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 13 août 2022 à 18h52

Devenu indésirable aux yeux du coach Igor Tudor qui ne compterait pas sur lui, Bamba Dieng serait prêt à quitter l’OM à condition que ce soit pour rejoindre un club évoluant en Ligue 1. Et alors que Lorient lui ferait les yeux doux, l’option OGC Nice serait particulièrement prise en considération par le Sénégalais.

Bamba Dieng est poussé vers la sortie à l’OM bien qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024. Confronté à une instabilité financière, l’Olympique de Marseille se doit de dégraisser son effectif et non pas seulement par le biais de départs en prêts ou libres. Pablo Longoria le sait, il doit boucler une vente voire plusieurs. Et Dieng pourrait en faire les frais.

Dieng ne veut pas aller à l’étranger et souhaite rester en France

Invité à s’exprimer sur le dossier Bamba Dieng la semaine dernière, le président Pablo Longoria a affirmé que le Sénégalais avait de la valeur, et qu’il fallait rappeler « les valeurs du sport moderne ». De quoi laisser entendre que la vérité du marché pourrait le contraindre à vendre Dieng qui aurait la cote en Premier League. Néanmoins, à en croire les informations de L’Équipe , Dieng n’aurait nullement l’intention de quitter l’hexagone alors que Newcastle, Fulham ou encore Everton seraient sur les rangs. La volonté première de Bamba Dieng, s’il se trouvait obligé à aller voir ailleurs, serait de poursuivre sa progression en France.

Les pistes Lorient et surtout Nice prennent de l’ampleur !