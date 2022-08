Foot - Mercato - OM

OM : Poussé vers la sortie, il refuse de quitter Marseille

Publié le 13 août 2022 à 16h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 13 août 2022 à 16h18

Que ce soit Igor Tudor qui ne compte plus sur lui ou Pablo Longoria qui a laissé planer le doute quant à un éventuel transfert de Bamba Dieng, tout porte à croire que l’OM semble vouloir tourner la page. Néanmoins, l’international sénégalais ne serait pas sur la même longueur d’onde.

Il était supposé devenir le nouveau Didier Drogba. C’était du moins la comparaison que les supporters de l’OM et certains observateurs faisaient après ses débuts canons en championnat l’été dernier. Enchaînant les apparitions, les bonnes performances et les actions décisives, Bamba Dieng a même prolongé son contrat en décembre dernier, le liant à présent à l’OM jusqu’en juin 2024.

À Marseille, on pousse Dieng à quitter le club

Cependant, l’OM serait prêt à se séparer de Bamba Dieng. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de bruit autour de l’avenir de Dieng. Que ce soit un transfert à l’étranger, son inclusion dans le loft des joueurs indésirables par Igor Tudor, nouveau coach de l’OM. Le technicien croate lui reprocherait une prise de poids qui l’écarterait de ses plans et des mises en place avant les matchs auxquels Dieng ne prend plus part comme L’Équipe l’a dernièrement souligné.

Dieng ne veut rien savoir et compte rester à l’OM