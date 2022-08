Foot - Mercato - OM

Mercato : Une première réponse tombe pour le transfert de Milik

Publié le 13 août 2022 à 13h35 par Axel Cornic

Régulièrement annoncé sur le départ, Arkadiusz Milik fait une nouvelle fois parler de lui en cette deuxième partie du mercato estival. L’arrivée de Luis Suarez et d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille réduisent l’espace en attaque et le Polonais semble toujours avoir la cote à l’étranger, même si pour le moment les choses ne devraient pas bouger.

Décidément, l’OM ne réussit pas vraiment à Arkadiusz Milik. Après une entrée en matière très satisfaisante, l’attaquant polonais a rencontré plusieurs problèmes au club, de ses blessures à une inefficacité parfois inquiétante, en passant bien sûr par les incompréhensions avec Jorge Sampaoli. Cette saison n'a pas vraiment bien débuté pour Milik, titulaire lors de la première rencontre de Ligue 1 face au Stade de Reims et qui a vu son remplaçant Luis Suarez rentrer et planter un doublé en quelques minutes.

Milik, l’éternel partant de l’OM

Ainsi, l’idée d’un possible départ a refait surface, pour celui qui représente tout de même l’une des valeurs marchandes les plus importantes de l’Olympique de Marseille, qui après avoir recruté cherche clairement à vendre. Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 16M€, soit la sixième plus grosse valeur du club marseillais derrière Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Gerson, Cengiz Ünder et Mattéo Guendouzi. Vendre Milik pourrait donc un véritable bol d’air frais pour les comptes de l’OM, qui cet été a tout de même dépensé pas moins de 73M€ pour son mercato.

Pas vraiment une priorité pour la Juventus

Mais qui pourrait acheter Arkadiusz Milik ? Une vieille piste semble avoir refait surface avec la Juventus, qui suivait déjà le joueur de 28 ans lorsqu’il évoluait au Napoli. A Turin, on serait à la recherche d’un attaquant capable de jouer les doublures de Dušan Vlahović cette saison et Milik aurait un profil assez intéressant, même si Memphis Depay semble approcher à grands pas. Tuttosport vient toutefois calmer les choses ! D’après les informations du quotidien, Milik serait bien un nom évoqué du côté de la Juventus, mais pour le moment il serait très loin d’être une priorité.

« Je suis content que Milik soit avec nous »