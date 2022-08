Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor envoie un gros message à Milik pour son avenir

Publié le 12 août 2022 à 20h15 par Jules Kutos-Bertin

Alors que l’arrivée d’Alexis Sanchez risque de bousculer la hiérarchie en attaque, certains joueurs offensifs pourraient quitter l’OM d’ici la fin du mercato. C’est le cas d’Arkadiusz Milik, courtisé notamment par la Juventus. Cependant, Igor Tudor lui a rappelé sa confiance en conférence de presse.

Avec l’arrivée d’Alexis Sanchez à l’OM, l’effectif olympien est amené à bouger d’ici la fin du mercato, notamment en attaque. Comme l’a expliqué Fabrizio Romano, Bamba Dieng pourrait trouver un point de chute en Premier League pour un montant avoisinant les 15M€. Et il ne sera peut-être pas le seul…

La Juventus pourrait relancer Milik

Avec la venue de Sanchez, même Arkadiusz Milik n’est pas assuré de rester à l’OM. Cette semaine, calciomercato.com révélait que la Juventus pensait à revenir à la charge pour l’international polonais. Une opportunité à saisir pour l’OM ?

🎯 % tirs cadrés #OM depuis 2021Dieng 50.2%Sanchez 48.4% (Inter)Bakambu 48.2%Milik 46.4%Suarez 42.8%Gerson 41.9Guendouzi 37.5Payet 31.8Henrique 31.2Rongier 28.7Under 27.3Gueye 27.4DCC 27.2Konrad 23.8Lirola 18.7Kamara 10.4Gonzalez 8.3Balerdi 0#StatsOMP pic.twitter.com/8YBaTzNnTD — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) August 10, 2022

Igor Tudor compte sur lui