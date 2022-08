Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Le mercato s'enflamme pour Bamba Dieng

Alors que l’Olympique de Marseille cherche à vendre certains éléments de son effectif, Bamba Dieng pourrait être transféré dans les semaines à venir. L’OM espère récupérer 15M€ pour l’international sénégalais, déjà dans le viseur de Newcastle, Fulham serait également venu aux renseignements et aurait entamé des discussions avec les Marseillais.

« C'est un joueur important. Il a beaucoup d'impact, il a de la valeur. Mais on doit rappeler les valeurs du sport moderne . » Lors de la présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria s’est exprimé sur le cas de Bamba Dieng. Sous contrat jusqu’en 2024, l’international sénégalais est un des candidats à un départ du côté de l’OM.

Igor Tudor ne compte pas sur lui et l’a rapidement fait comprendre après sa prise de fonction. Si Bamba Dieng se sent bien à Marseille et aimerait rester, l’OM de son côté voit en lui la possibilité d'avoir un beau chèque. Les Marseillais espéreraient récupérer au moins 15M€ avec la vente de leur attaquant âgé de 22 ans.

Fulham have held initial talks with Marseille over the signing of striker Bamba Dieng. 2 years left on contract & Marseille value him at €15m. Talks ongoing with Roma over Justin Kluivert. #BambaDieng #JustinKluivert #FFC #Marseille #ASRoma https://t.co/Ezv4P8jrmE