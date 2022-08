Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une porte de sortie se confirme pour Bamba Dieng

Publié le 13 août 2022 à 13h15 par Dan Marciano

Ne rentrant pas dans les plans d'Igor Tudor, Bamba Dieng est poussé vers la sortie. Dans les prochains jours, l'international sénégalais quittera l'OM. Mais pour aller où ? L'attaquant bénéficie d'une jolie côte en Premier League. Everton, notamment, aurait coché son nom et aimerait l'attirer lors de ce mercato estival.

Il n'y a plus de place pour Bamba Dieng à l'OM. « Nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue (en 3-5-2), puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois, cela arrive dans le football » a récemment confié Igor Tudor. Selon le journaliste Fabrizio Romano, ce ne serait plus qu'une question de temps avant que Bamba Dieng ne quitte Marseille.

Direction la Premier League pour Dieng ?

Dans le viseur de quelques équipes de Bundesliga, Bamba Dieng pourrait évoluer en Angleterre cette saison. En effet, plusieurs clubs de Premier League suivent sa situation. Selon les informations de 90min , Leeds, Newcastle, mais aussi Everton auraient coché son nom.

Everton s'attaque au buteur de l'OM