PSG : Di Maria s'active en coulisses pour un transfert au PSG

Publié le 13 août 2022 à 12h15 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2024, Leandro Paredes fait partie des joueurs qui pourraient quitter le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato estival. Le milieu argentin pourrait notamment rebondir en Serie A, puisque la presse italienne assure qu’il aurait déjà un accord avec la Juventus, où il pourrait retrouver un certain Angel Di Maria.

Le milieu du PSG devrait encore changer cet été. Après Vitinha et Renato Sanches, c’est Fabian Ruiz qui pourrait arriver en provenance du Napoli et de la Serie A, alors qu’un Parisien pourrait justement faire le chemin inverse, avec Leandro Paredes.

Paredes ne penserait plus qu’à la Juventus

Souvent annoncé sur le départ, l’international argentin serait dans le viseur de la Juventus. D’après les informations de Tuttosport , le possible départ d’Adrien Rabiot à Manchester United pourrait débloquer les choses pour Leandro Paredes, même si pour le moment le PSG continuerait d’écarter l’idée d’un prêt et réclamerait donc un transfert entre 20 et 25M€.

Et discute tous les jours avec Di Maria

Le quotidien assure que le milieu de terrain de 28 ans commencerait à être impatient et voudrait rapidement quitter le PSG. Quotidiennement, il discuterait avec son compatriote et ancien coéquipier Angel Di Maria, qui l’attendrait du côté de la Juventus et lui dirait tout le bien qu’il pense de sa nouvelle vie en Italie.