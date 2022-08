Foot - Mercato - PSG

PSG : Une voie royale va s’ouvrir pour le transfert de Paredes

Publié le 12 août 2022 à 23h10 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a prévu un dégraissage au sein de son effectif. Leandro Paredes pourrait ainsi être l’une des victimes de ce grand ménage dans le vestiaire parisien. L’Argentin est annoncé dans le viseur de la Juventus depuis plusieurs semaines maintenant. D’ailleurs, le club turinois serait en train de lui faire de la place dans son équipe. Et une voie royale pourrait s’ouvrir à Leandro Paredes avec le potentiel transfert d’Adrien Rabiot.

Si Luis Campos est particulièrement actif dans le sens des arrivées, le conseiller sportif parisien voudrait aussi débloquer la situation pour ses ventes. Pour l’instant, seuls Alphonse Areola, Marcin Bulka et Thierno Baldé ont été vendus, Colin Dagba et Georginio Wijnaldum étant prêtés tandis que Xavi Simons et Angel Di Maria ont quitté le club gratuitement. Luis Campos souhaiterait donc mettre en place un grand dégraissage de l’effectif parisien. Plusieurs joueurs seraient ainsi concernés, dont Leandro Paredes. Pas indispensable, surtout depuis les arrivées de Renato Sanches et Vitinha, l’Argentin pourrait s’envoler vers la Juventus cet été. Et une voie royale pourrait s’ouvrir à lui à Turin.

It’s been a positive meeting today in Turin between Manchester United director John Murtough and Adrien Rabiot’s mother/agent Veronique. 🚨🔴 #MUFCParties still working on salary, not fully agreed yet - but talks continue. Juventus will go for Paredes if Rabiot joins Man Utd. pic.twitter.com/vHYPmuDGZx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2022

Réunion fructueuse entre Manchester United et le clan Rabiot

Comme rapporté par le journaliste Gianluca Di Marzio et confirmé par Fabrizio Romano, John Murtough - directeur de Manchester United - se serait entretenu avec Véronique Rabiot, la mère et agent d’Adrien Rabiot. Les discussions auraient été plutôt positives. Les deux parties travailleraient sur la question du salaire. L’accord ne serait pas total, mais les discussions se poursuivraient.

Le PSG réclame toujours 25M€ pour Paredes