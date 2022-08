Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord est trouvé pour le transfert de Paredes

Publié le 11 août 2022 à 21h30 par La rédaction mis à jour le 11 août 2022 à 21h30

Alors que le PSG continue son opération dégraissage, Leandro Paredes semble faire partie des joueurs qui devraient quitter la capitale dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et Luis Campos semble avoir déjà trouvé une porte de sortie à l’international argentin, puisque ce dernier serait tombé d'accord avec la Juventus.

Le PSG travaille toujours sur le dégraissage de son effectif. Après avoir fait partir Georginio Wijnaldum, Luis Campos serait en train de plancher sur le départ d’au moins un milieu de terrain. Parmi les pistes évoquées, on retrouve notamment celle menant à un départ de Leandro Paredes. L’international argentin serait pisté par la Juventus, et son départ semble peu à peu se préciser.

Accord total Juventus - Leandro Paredes

Ainsi, comme annoncé par le journaliste italien Fabrizio Romano, le milieu de terrain du PSG Leandro Paredes aurait d’ores et déjà trouvé un accord total avec la Juventus concernant les termes de son contrat. L’international argentin pourrait donc retrouver l’Italie, sous le maillot des Bianconeri , qui seraient actuellement en train de tenter de lui faire de la place.

Adrien Rabiot, la clé de l'opération Leandro Paredes ?

En effet, l’avenir de Leandro Paredes devrait être lié à celui d’Adrien Rabiot. La Juventus attendrait d’avoir réussi à se débarrasser du Français, en partance pour Manchester United, avant d’avancer sur le dossier Leandro Paredes. L’international argentin devrait donc rester au PSG pendant au moins 48 heures, comme l’annonce Tuttosport , avant la prochaine discussion entre le clan Rabiot et les dirigeants de Manchester United. En cas d’échec du dossier Rabiot, la Juventus voudrait faire partir Arthur Melo, annoncé avec insistance du côté de Valence, en Liga. Cependant, là aussi, cela semble coincer. Dans tous les cas, la Juventus ne devrait pas accueillir Leandro Paredes sans un départ au milieu de terrain. De son côté, le PSG doit encore trouver un accord avec la Juventus concernant Leandro Paredes.

Toujours pas d’accord PSG - Juventus

Ainsi, toujours selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants de la Juventus et du PSG n’auraient toujours pas trouvé d’accord concernant le départ de Leandro Paredes. En effet, les dirigeants parisiens souhaiteraient toujours faire partir l’international argentin, mais plutôt dans le cadre d’un transfert sec. Les hautes sphères de la Juventus voudraient, de leur côté, boucler une arrivée en prêt. Les négociations seraient toujours en cours entre le PSG et la Juventus. Leandro Paredes va encore devoir prendre son mal en patience, et Luis Campos aussi.