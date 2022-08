Foot - Mercato - PSG

Mercato : Un accord déjà trouvé pour Bernardo Silva ? La réponse

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG souhaite s'offrir les services de Bernardo Silva lors de ce mercato estival. Toutefois, le FC Barcelone serait également sur les rangs. Mais alors que Bernardo Silva serait prêt à signer au Barça, Xavi n'aurait pas encore lancé la moindre offensive pour boucler un transfert.

Après avoir recruté Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Luis Campos n'en aurait pas fini avec son mercato, bien au contraire. En effet, le conseiller football du PSG veut toujours renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Dans cette optique, Luis Campos aurait identifié plusieurs profils à plusieurs postes, mais il a aussi un rêve : Bernardo Silva.

No agreement or close between Barcelona and #MCFC for Bernardo Silva. Silva is open to the move. Joan Laporta told CBS he's "a very good footballer". But clubs far apart in valuation and Silva won't force an exit. Barca would need to pay around £65m.