Un gros coup de froid est jeté sur le feuilleton Bernardo Silva

Publié le 11 août 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Bernardo Silva se laissera-t-il tenter par le FC Barcelone, lui qui est également courtisé par le PSG ? Tout porte à croire que le Barça fait rêver le Portugais. Cependant, en interview, Silva n’a clairement pas acté son départ de Manchester City et les dirigeants des Skyblues n’envisageraient pas une vente de leur milieu offensif à ce stade du mercato, ni même à entamer une réflexion sur sa succession…

Depuis sa nomination officielle en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos a bouclé les venues de Vitinha, d’Hugo Ekitike, de Nordi Mukiele et de Renato Sanches. Cependant, le dirigeant portugais a un rêve qui se nomme Bernardo Silva. C’est en effet l’information que le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 3 août dernier. Cependant,, on vous dévoilait que le FC Barcelone était également sur les rangs pour le milieu offensif de Manchester City, sous contrat jusqu’en juin 2025, et que la préférence du joueur se portait sur le Barça . De quoi permettre à la presse espagnole de s’enflammer pour une éventuelle arrivée de Bernardo Silva en affirmant, via Gerard Romero, que la famille du joueur préparerait un voyage au sein de la ville catalane afin de trouver le potentiel futur domicile de Silva.

Bernardo Silva est monté au créneau concernant les rumeurs de transfert

S’étant emmuré dans un silence depuis le début des rumeurs de transfert, Bernardo Silva en est sorti dans la journée de mercredi via une interview publiée par ESPN . Au cours de l’entretien en question, le double champion d’Angleterre en titre avec Manchester City a laissé planer le doute sur la suite des opérations. « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c'est le football et nous verrons bien ce qui se passe ».

Manchester City ne veut pas voir Bernardo quitter le club et dément un accord avec le Barça

« J'aimerais que Bernardo continue à jouer ici. Il est un joueur spécial dans le vestiaire. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne voudrais pas arrêter le désir des gens. Quand vous êtes un joueur de football, c'est si court. Vous ne réalisez pas et puis immédiatement, c'est fini. Ils doivent parler avec le club et je ne suis jamais impliqué dans cela. Et quand le club décide, pour moi c'est bon ». De passage en conférence de presse vendredi dernier, Pep Guardiola tenait le discours ci-dessus concernant le feuilleton Bernardo Silva. Et il semblerait que l’entraîneur de Manchester City ne soit pas le seul chez les Skyblues à adopter une telle position. D’après The Athletic, aucun membre du club mancunien ne voudrait voir Bernardo Silva plier bagage à ce stade du mercato estival. Cependant, le champion d’Angleterre saurait pertinemment que le FC Barcelone ferait monter la pression auprès du clan Bernardo Silva et que ce dernier rêverait de relever le challenge de la Liga au FC Barcelone.



Pour autant,, et contrairement à ce qui circule en Espagne, il n’existerait à ce jour aucun accord sur l’indemnité du transfert entre le FC Barcelone et Manchester City selon The Athletic. De quoi faire perdurer le feuilleton Bernardo Silva.

