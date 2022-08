Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Il a snobé le PSG, Tchouaméni n’a aucun regret

Publié le 11 août 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

Au sortir d’une saison exceptionnelle avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a fait l’objet d’un gros duel entre le Real Madrid et le PSG, où Kylian Mbappé a tenté de le faire venir. Finalement, c’est la Casa Blanca qui a raflé la mise, n’ayant pas lésiné sur les moyens pour cela. Voilà désormais Tchouaméni au Real Madrid et aujourd’hui, l’international français ne regrette clairement pas son choix d’avoir dit non au PSG.

A 22 ans, Aurélien Tchouaméni ouvre donc un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, l’international français a été transféré cet été au Real Madrid, moyennant 100M€, bonus compris. Une opération colossale pour le nouveau protégé de Carlo Ancelotti. Florentino Pérez n’a ainsi pas regardé à la dépense pour s’offrir Tchouaméni. Il faut dire que le PSG faisait office de grand rival pour le Real Madrid. Et le club de la capitale pouvait compter sur un VRP de luxe en la personne de Kylian Mbappé. Mais cela n’a donc pas fait mouche auprès d’Aurélien Tchouaméni, qui s’est envolé pour le Real Madrid.

« Il voulait savoir si je pouvais aller au PSG »

Face au PSG, le Real Madrid a ainsi raflé la mise pour Aurélien Tchouaméni. D’ailleurs, à l’occasion de sa présentation, le néo-Madrilène expliquait concernant l’intérêt du PSG et Kylian Mbappé : « Mbappé a-t-il fait le forcing pour que je vienne au PSG ? Kylian a décidé de rester au PSG, sachant que j’allais certainement quitter Monaco. Il voulait savoir si je pouvais aller au PSG, mais je lui ai dit que ma première option était le Real Madrid et il l’a parfaitement compris. Le PSG c’était l’argent et le Real Madrid un rêve ? Comme je l’ai dit avant, quand le Real Madrid est arrivé dans les discussions, j’ai directement dit à mon agent de trouver un accord ».

« J’aurais pu choisir la facilité en allant dans un autre club »

A peine a-t-il rejoint le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a remporté son premier trophée avec la victoire en Supercoupe d’Europe ce mercredi. Suite à cette rencontre, au micro de Canal+ , l’international français a alors fait passer un message très fort concernant son choix de venir au Real Madrid. « C'est beau, c'est le Real Madrid, le meilleur club du monde. Je suis très content de gagner mon premier trophée avec ce club. J'ai ressenti beaucoup de fierté, c'est l'accomplissement de beaucoup de travail. C'est une nouvelle étape, à moi de travailler pour avoir le plus de minutes possibles. Le foot est fait de risques, j'aurais pu choisir la facilité en allant dans un autre club mais quand le Real vient, c'est difficile de dire non », a lâché Tchouaméni.

