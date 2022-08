Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau départ imminent au PSG ? La réponse

Avec les arrivées de Renato Sanches, Vitinha, et celle probable de Fabian Ruiz, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie au PSG. Après Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye pourrait bien être l’un des prochains à partir cet été. Le Sénégalais serait convoité par Everton, désireux de le récupérer. Et le club de Premier League est visiblement déterminé dans ce dossier.

Cet été, le PSG a prévu de totalement remanier son milieu de terrain. Dans cette optique, Luis Campos a déjà bouclé les arrivées de Renato Sanches et de Vitinha tandis qu’il travaillerait sur le dossier de Fabian Ruiz. Le conseiller sportif parisien a également un grand rêve sur le marché avec Bernardo Silva comme Le10Sport.com a pu vous le révéler. De ce fait, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie cet été. Après Georginio Wijnaldum, d’autres départs seraient attendus comme celui d’Idrissa Gueye. Ce dernier intéresserait Everton, qui voudrait le récupérer lors de ce mercato estival. Et l’équipe de Liverpool ne devrait pas lâcher l’affaire facilement.

🔵🔴 Au Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer est ouvert à un départ. Il réfléchit encore à l’offre de West Ham et n’a pas pris sa décision. Séville part de bcp plus loin 🇩🇪À ce jour, pas d’accord entre Gana Gueye et Everton. Les Anglais ne lâchent pas 🇸🇳#mercato