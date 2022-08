Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, une grosse décision a été prise pour Rashford

Nouvelle piste chaude du PSG en attaque, Marcus Rashford serait attiré par le projet parisien et voudrait déjà rejoindre le club de la capitale. Cependant, Manchester United a été clair sur le sujet : l’international anglais fait pleinement partie de l’équipe et un départ est exclu par les dirigeants des Red Devils.

C’est le nouveau dossier chaud du mercato parisien. Ce jeudi, L’Equipe révélait un intérêt du PSG pour Marcus Rashford. L’attaquant de Manchester United n’a plus qu’une année de contrat et il serait enclin à quitter son club formateur pour rejoindre Paris. Cependant, même si le joueur est partant, il faudra encore convaincre Manchester United.

Une tâche bien difficile… Même s’il n’est lié à Manchester United que jusqu’en 2023, Marcus Rashford a une clause dans son contrat permettant au club mancunien d’étendre son bail d’une saison supplémentaire. Ce qui ferait considérablement grimper le prix pour le PSG.

