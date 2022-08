Foot - Mercato

Mercato : Le départ de cet indésirable va coûter 6M€ au PSG

Publié le 12 août 2022 à 21h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 12 août 2022 à 21h47

Ander Herrera devrait à son tour prendre la porte du côté du PSG après le départ en prêt de Georginio Wijnaldum dernièrement et la vente d’Arnaud Kalimuendo. Cependant, le retour à l’Athletic Bilbao du joueur espagnol passerait par une résiliation de contrat à 6M€ que le PSG devrait lui verser.

Georginio Wijnaldum s’en est allé du côté de la Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat automatique si le club romain se qualifiait pour l’édition de la Ligue des champions au terme de la prochaine saison et également si le milieu de terrain néerlandais prenait part à la moitié des rencontres de la Roma. Un membre incontournable des « lofteurs » a plié bagage. Et il se pourrait bien qu’Ander Herrera suive son ancien compère du milieu de terrain, mais pas du côté de la Roma.

Admiratif de Bilbao, Herrera affirmait en juin que son avenir s’écrivait au PSG

Avant même que Luis Campos ne soit officiellement annoncé comme étant le nouveau patron de la section sportive du PSG, Ander Herrera avait les idées claires concernant la suite des opérations pour sa carrière, lui qui est contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’à l’été 2024. Homme fort du vestiaire parisien, Ander Herrera affirmait qu’il allait continuer au PSG. « J'ai de l'admiration, du respect et beaucoup d'amour pour l’Athletic (ndlr Bilbao), mais je ne me lance dans aucune candidature et je continuerai à Paris l'année prochaine à 100% ». Voici le témoignage qu’Herrera confiait à la Cadena COPE le 4 juin dernier.

Des discussions avancées entre Herrera et l’Athletic

Cependant, depuis, tout semble s’être accéléré. Officiellement devenu « lofteur » au même titre que Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa et bien d’autres, Herrera est poussé vers la sortie par le comité de direction du Paris Saint-Germain. Et les discussions avec l’Athletic Bilbao vont bon train d’après El Correo , les deux parties discuteraient beaucoup afin de trouver un terrain d’entente pour le retour d’Herrera à l’Athletic Bilbao.

Le PSG prêt à verser 6M€ pour résilier le contrat d’Herrera ?