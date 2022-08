Foot - Mercato

Zidane, Rashford, Icardi… Toutes les infos mercato du 12 août

Publié le 12 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Equipe de France : Le Graët lâche une grosse réponse pour Zinedine Zidane

A la recherche d'un nouveau défi et d'un banc de touche, Zidane rêve de celui de l'équipe de France. Cela serait la priorité de l'ancien entraîneur du Real Madrid. Va-t-il alors remplacer Didier Deschamps ? Noël Le Graët, président de la FFF, a mis les choses au point à propos de Zidane, expliquant pour L'Equipe : « On me dit qu’il aimerait bien être sélectionneur des Bleus un jour, mais je ne suis pas au courant ».



PSG : Ça s'emballe pour l'avenir de Mauro Icardi

Au PSG, on ne compte plus du tout sur Mauro Icardi. Alors que l'Argentin est invité à se trouver un nouveau club, c'était dernièrement très compliqué à ce sujet. Néanmoins, cela pourrait être en train de bouger en coulisses. En effet, selon les informations de TyC Sports , Galatasaray serait intéressé par Icardi, au même titre que Manchester United. D'ailleurs, le buteur du PSG pourrait se laisser tenter par un départ vers les Red Devils.



PSG : Une réponse fracassante tombe pour Marcus Rashford

Alors que le PSG se cherche toujours un nouvel attaquant sur ce mercato, il a dernièrement été question d'un intérêt pour Marcus Rashford. Le joueur de Manchester United plairait énormément à Luis Campos. Pour autant, le Britannique pourrait ne jamais débarquer chez les champions de France. A en croire les informations d'ESPN , Manchester United insisterait bien sur le fait que Rashford ne soit pas à vendre cet été. De quoi mettre déjà un terme à ce dossier ?



OM : Une nouvelle recrue imminente bouclée par Longoria

Tandis qu'Alexis Sanchez vient d'arriver à l'OM, Pablo Longoria ne compte pas s'arrêter là. En effet, une autre recrue pourrait rapidement rejoindre le club phocéen. Alors que Pol Lirola va être prêté à Elche, c'est Issa Kaboré, joueur de Manchester City, qui serait en passe de débarquer à Marseille. Selon les informations de La Provence , l'opération Kaboré pourrait se boucler dans les prochains jours.



PSG : Campos rêve de Rafael Leao, une grosse opération en préparation