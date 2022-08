Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça part dans tous les sens pour ce transfert de Campos

Publié le 12 août 2022 à 19h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 12 août 2022 à 19h37

Alors que le PSG cherche à boucler des ventes d’ici la fin du mercato, la situation d’Eric Junior Dina-Ebimbé devrait se décanter prochainement. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, une offre de 7M€ a été faite par Francfort avec qui il est déjà d’accord. Malgré tout, Porto aurait lancé une offensive de dernière minute.

Présent jeudi en conférence de presse en marge de la deuxième journée de Ligue 1 contre Montpellier, Christophe Galtier a de nouveau mis la pression sur ses indésirables. Le nouvel entraîneur du PSG a été très clair : son groupe va encore se restreindre. Si Galtier préfère éviter les termes « indésirables » ou « loft », il préfère dire que les joueurs sur qui il ne compte pas s’entraînent lors des « sessions de l’après-midi ». La finalité reste la même, le PSG veut s’en séparer.

Galtier ne compte pas sur Dina-Ebimbé

Même s’il ne fait pas partie de ce fameux groupe, Eric Junior Dina-Ebimbé est amené à quitter le PSG cet été. Le milieu de terrain de 21 ans n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier et son avenir devrait s’écrire ailleurs. « Je discute en interne avec la direction. Nous essayons de trouver un terrain d’entente. Cela peut prendre du temps. J’essaie d’avoir le discours le plus rassurant possible et de faire le bon choix pour les saisons à venir », expliquait Dina-Ebimbé après le match à Angers en fin de saison.

Il est déjà d’accord avec Francfort

Heureusement pour lui et le PSG, les prétendants ne manquent pas. Depuis plusieurs semaines, l’Eintracht Francfort planche sur ce dossier. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le club allemand avait un temps d’avance malgré l’intérêt de Nottingham. Une offre de 7M€ a même été faite mais le PSG espèrerait recevoir un peu plus d’argent. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord a en revanche été trouvé entre Eric Junior Dina-Ebimbé et Francfort sur les termes du contrat.

🔵🔴 Le FC Porto s’est positionné sur Dina Ebimbe ! Les Portugais essayent de convaincre l’entourage du joueur. Le milieu du PSG a déjà un accord avec Francfort, le transfert est en bonne voie. L’indemnité de transfert devrait se situer autour de 7 M€.#mercato pic.twitter.com/Wg6lJT97by — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 12, 2022

Porto tente un coup de dernière minute

Mais si Francfort veut boucler l’opération au plus vite, il va falloir passer la seconde. A en croire les informations de Fabrice Hawkins, le FC Porto aurait lancé une offensive de dernière minute pour faire capoter le deal avec Francfort et s’attacher les services du milieu du PSG. Les Portugais tenteraient de convaincre l’entourage du joueur, une mission périlleuse puisque le transfert avec Francfort serait en très bonne voie. Le montant final pourrait avoisiner les 7M€.