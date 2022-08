Foot - Mercato - PSG

PSG : Énorme coup de tonnerre pour le transfert de Simakan

Après avoir déjà bouclé quatre arrivées au PSG, Luis Campos ne compterait pas s’arrêter là. Le conseiller sportif parisien serait toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central. Dans cette optique, Luis Campos se serait tourné vers une autre option en la personne de Mohamed Simakan, puisque le dossier de Milan Skriniar traine en longueur. Toutefois, le conseiller sportif du PSG devrait apprendre une terrible nouvelle.

Cet été, Luis Campos s’est montré particulièrement actif pour apporter des renforts au PSG. Jusqu’à présent, le conseiller sportif parisien a bouclé les transferts de Renato Sanches, Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Et il ne devrait pas s’arrêter là. Luis Campos travaillerait sur l’arrivée de Fabian Ruiz et serait toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central. Dans cette optique, Milan Skriniar était rapidement ciblé par le PSG. Mais face à la tournure que prend le dossier, Luis Campos se serait tourné vers une autre option.

Comme l’expliquait L’Equipe , le conseiller sportif du PSG aurait activé son plan B en défense centrale avec Mohamed Simakan. Après avoir recruté Nordi Mukiele, Luis Campos souhaiterait une nouvelle fois piocher au RB Leipzig. Le joueur de 22 ans, valorisé à 40M€, est une piste bien moins onéreuse que Milan Skriniar. Mais les choses n’iraient pas pour le mieux pour Luis Campos dans ce dossier.

Update #Simakan: He will definitely stay in Leipzig this summer. Paris is no topic. Next confirmation from today. Key player. @philipphinze24 @SkySportDE 🇫🇷🇬🇳