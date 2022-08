Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos rêve de Rafael Leao, une grosse opération préparée

Publié le 12 août 2022 à 11h30 par La rédaction

A la recherche d'un attaquant pour le PSG, Luis Campos rêverait toujours de Rafael Leao. Une opération qui s'avère compliquée puisque le Milan AC souhaite conserver le meilleur joueur de Serie A la saison passée et ne pourrait accepter qu'une énorme offre. Mais le conseiller sportif du PSG aurait une idée derrière la tête et il pourrait inclure Abdou Diallo dans le deal afin d'amortir le coût du transfert.

Il reste un peu plus de deux semaines à Luis Campos pour boucler les derniers transferts du PSG. Le Portugais est à l'origine des quatre recrues parisiennes de l'été. Mais après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, il continue sa quête de nouveaux renforts. Fabian Ruiz, Milan Skriniar et Marcus Rashford seraient les dernières priorités du PSG. Cependant, il rêverait toujours de son protégé et compatriote Rafael Leao, évoluant à l'AC Milan. Une piste sérieuse qui pourrait se concrétiser grâce aux bons contacts qu'entretient Campos avec le joueur. De plus, Abdou Diallo pourrait être jouer un rôle décisif dans la transaction afin de réduire le coût de ce deal XXL.

Diallo dans l'échange ?

Depuis plusieurs semaines, les Milanais souhaiteraient recruter l'international sénégalais Abdou Diallo. Un intérêt qui pourrait profiter au PSG qui pourrait l'inclure dans la transaction pour Rafael Leao à en croire les informations de RMC Sport . Le récent vainqueur de la CAN pourrait alors rendre un sacré service à son club.

Campos rêve de Leao

C'est Luis Campos en personne qui avait fait venir Rafael Leao au LOSC en 2018. À l'époque, il le comparait avec Kylian Mbappé et il souhaiterait désormais l'associer avec ce dernier au PSG. « C'est notre Mbappé portugais. C'est vraiment une référence, tous les scouts au niveau international le connaissent très bien et je pense que beaucoup d'entraîneurs aussi. Il peut la différence dans l'attaque de n'importe quelle équipe au monde selon moi », avait-il déclaré. Selon RMC Sport , Luis Campos aurait toujours gardé contact avec l'attaquant et aimerait le faire venir au PSG dès cet été. Cependant, Transfermarkt l'évalue à 70M€ et on voit mal comment les Milanais accepteraient une offre plus faible...

