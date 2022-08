Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur Keylor Navas

Publié le 13 août 2022 à 11h15 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Keylor Navas pourrait quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato. Le Costaricien ne serait en effet pas prêt à jouer les doublures de Gianluigi Donnarumma cette saison et voudrait donc trouver un club capable de lui offrir un poste de titulaire indiscutable. Cela serait le cas du Napoli, dont le directeur sportif serait actuellement à Paris pour justement boucler le deal Navas avec le PSG.

L’alternance, c’est terminé ! Dès l’arrivée de la nouvelle direction et de Christophe Galtier, au PSG on a décidé d’installer un seul gardien titulaire et ce sera Gianluigi Donnarumma. Ainsi, Keylor Navas avait le choix d’accepter son rôle de doublure ou se trouver un nouveau club... et c’est la deuxième option qui semble se dessiner.

Le Napoli est à Paris pour discuter de Navas

D’après les informations de Sky Sport Italia , Cristiano Giuntoli est arrivé à Paris dans la soirée de vendredi, pour y rencontrer Luis Campos et ainsi discuter de l’avenir de Keylor Navas. Ce dernier devrait être le numéro un dans les cages napolitaines, si un terrain d’entente est trouvé avec le PSG.

Le PSG prêt à le libérer de son contrat ?