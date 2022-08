Foot - Mercato

Manchester United lâche une réponse fracassante pour Ronaldo

Publié le 13 août 2022 à 10h30 par Dan Marciano

Le feuilleton Cristiano Ronaldo est loin d'être terminé. Désireux de disputer la Ligue des champions, le joueur portugais mettrait la pression sur ses dirigeants pour quitter Manchester United cet été. Mais présent en conférence de presse ce vendredi, Erik Ten Hag a laissé entendre que la star pourrait rester en Premier League cette saison.

Un nouveau feuilleton Cristiano Ronaldo a débuté après celui de la saison dernière. Arrivé à Manchester United durant l'été 2021, après avoir envisagé de rejoindre le concurrent Manchester City, le joueur de 37 ans aurait encore des envies de départ. Alors que sa fin de carrière approche, la star aimerait rejoindre une équipe qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, ce qui n'est pas le cas de Manchester United. Après quelques jours de repos, Ronaldo a rejoint l'Angleterre avec la ferme intention de réclamer son départ. Depuis, de nombreuses rumeurs sont apparues sur son avenir.

Les rumeurs sur Ronaldo sont nombreuses

En Espagne, certains médias ont évoqué un intérêt de l'Atlético. Dans son pays natal, on préfère évoquer un possible retour au Sporting Portugal, son club formateur. Quant aux rumeurs sur une possible arrivée au PSG, le10Sport.com a très vite annoncé qu'il ne figure pas dans les plans de la nouvelle direction. Quid d'un retour au Real Madrid ? Florentino Perez a été clair : « Cristiano Ronaldo ? À nouveau ? À 38 ans ? » . Une phrase qui en dit long. La vérité est que Cristiano Ronaldo n'a pas énormément d'options pour son avenir. Son âge, mais surtout son salaire pose problème.

« Cristiano Ronaldo souhaite partir ? Ce n'est pas ce que Cristiano me dit »

Ce vendredi, Erik Ten Hag a profité de son passage en conférence de presse pour faire le point sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. Le technicien néerlandais a annoncé qu'il comptait sur lui cette saison. « Cristiano Ronaldo souhaite partir ? C'est votre hypothèse, pas ce que Cristiano me dit. Je m'occupe des joueurs que nous avons et nous planifions avec lui [Ronaldo] pour cette saison et nous devons l'intégrer dans l'équipe » a confié le coach de Manchester United dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.

