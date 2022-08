Foot - Mercato

Nouveau rebondissement pour le transfert de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 10 août 2022 à 23h10 par La rédaction

Actuellement dans la tourmente à Manchester United, l’attaquant Cristiano Ronaldo voudrait à tout prix quitter les Red Devils pour rejoindre un club disputant la Ligue des Champions. Dans ce contexte, les Red Devils s’activeraient pour recruter un nouvelle attaquant. D'ailleurs, une nouvelle piste serait à l'étude du côté d'Old Trafford : Alvaro Morata.

Et si Manchester United se préparait au départ de Cristiano Ronaldo ? L’attaquant portugais ne semble pas satisfait de sa situation chez les Red Devils . Cristiano Ronaldo serait en effet en train de train de se chercher une porte de sortie, et ce, parce qu'il veut à tout prix disputer la Ligue des Champions. Dans ce contexte, Erik Ten Hag serait en train de rechercher un nouvel attaquant, et un profil semble se dégager…

Alvaro Morata vers Manchester United ?

En effet, le journaliste italien Nicolo Schira annonce que Manchester United se serait lancé sur la piste d’Alvaro Morata. L’international espagnol, qui sort d’une saison plutôt réussie du côté de la Juventus, semble à nouveau sous le feu des projecteurs sur le marché des transferts. Le buteur, sous contrat avec l’Atlético Madrid, serait très apprécié par Diego Simeone, mais plairait également à Manchester United, qui pourrait se lancer pour boucler son transfert. Cristiano Ronaldo verrait donc l’un de ses anciens coéquipiers débarquer au sein de l’équipe, après avoir disputé quelques rencontres avec Alvaro Morata au Real Madrid...

Transferts : La décision radicale du Real Madrid sur le mercato https://t.co/0uY0qXwqaB pic.twitter.com/ZqUuR0vjpL — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

Des premiers contacts positifs