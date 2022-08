Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert de Memphis Depay dicté par Aubameyang ?

Publié le 10 août 2022 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 10 août 2022 à 21h37

Toujours à la recherche de bons coups sur le marché des transferts, l’OM s'intéresserait de près à Memphis Depay. En effet, l’international néerlandais ne serait plus en odeur de sainteté du côté du FC Barcelone. Et le départ de ce joueur pourrait bien être dicté par Pierre-Emerick Aubameyang.

Pablo Longoria continue de prospecter pour un attaquant sur le marché des transferts. En effet, le président de l’OM, qui vient de boucler l’arrivée d’Alexis Sanchez, travaillerait toujours sur une autre piste pour renforcer le secteur offensif d’Igor Tudor. L’une des pistes évoquées était celle menant à Memphis Depay. Devenu indésirable au FC Barcelone, l’international néerlandais serait en instance de départ. Et son départ serait lié à celui de Pierre-Emerick Aubameyang.

Memphis Depay - Juventus, ça chauffe

Ainsi, comme annoncé par le journaliste italien Fabrizio Romano, les discussions continueraient entre Memphis Depay et la Juventus. En effet, l’attaquant ciblé par l’Olympique de Marseille semble se rapprocher de la Juve. Le FC Barcelone aurait fixé, ce jeudi, une nouvelle étape dans les négociations pour le départ de l’international néerlandais. Le Barça et Memphis Depay seraient en train de discuter pour une résiliation de contrat, alors que les Bianconeri pousseraient de leur côté pour faire signer un contrat de deux ans à Depay.

Pierre-Emerick Aubameyang vers Chelsea ?

Le dossier Pierre-Emerick Aubameyang devrait lui aussi être évoqué ce jeudi. En effet, les discussions seraient toujours en cours pour le départ de l’international gabonais. Chelsea serait toujours intéressé au joueur, et les discussions continueraient entre les Blues et le FC Barcelone. Une première offre n’aurait pas encore été formulée par le club londonien dans ce dossier. Cependant, l’avenir de l’ancien attaquant de l’ASSE pourrait bien dicter celui de Memphis Depay, et donc le mercato de l’OM…

Un seul départ au FC Barcelone