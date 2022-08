Foot - Mercato - Manchester United

A Manchester, Cristiano Ronaldo ne fait plus du tout l’unanimité

Publié le 10 août 2022 à 10h30 par Jules Kutos-Bertin

Depuis le début du mercato, Cristiano Ronaldo réclame son transfert. En interne, le vestiaire s’agace et ne veut plus du Portugais qui nuit à l’ambiance. En revanche, la famille Glazers et Erik ten Hag n’envisageraient toujours pas de laisser partir le quintuple Ballon d’Or, pendant que Jorge Mendes insiste pour un départ.

Après trois saisons passées à la Juventus, Cristiano Ronaldo a fini par être lassé des échecs qui s’enchaînaient en Ligue des Champions. Résultat, le Portugais a demandé son départ et a fait son grand retour à Manchester United. Un come back qui a fonctionné… sur le plan personnel. Au niveau collectif, les Red Devils n’ont même pas réussi à se qualifier pour la C1, une énorme frustration pour Ronaldo qui a donc demandé son transfert. Seulement un an après son retour, le quintuple Ballon d’Or préfère aller voir ailleurs pour continuer de jouer la plus prestigieuse des compétitions.

Un accord déjà scellé ?

Lorsqu’il est arrivé, Cristiano Ronaldo était persuadé qu’il avait un gentleman's agreement selon The Sun. En clair, si Manchester United ne se qualifiait pas en Ligue des Champions, Ronaldo pouvait partir. Mais la réalité est bien différente et Jorge Mendes tente de la changer. L’agent du Portugais insisterait auprès de la direction mancunienne pour qu’elle annonce un prix puisqu’il aurait déjà conclu un accord avec un club. Au final, toutes ces actions pourraient se retourner contre Cristiano Ronaldo lui-même…

Le vestiaire ne veut plus de Cristiano Ronaldo

Toujours selon les informations du journal The Sun , Cristiano Ronaldo agacerait de plus en plus en interne, à tel point que le vestiaire de Manchester United réclamerait son départ. « Cela commence vraiment à agacer beaucoup de joueurs maintenant. Il a ses alliés dans le camp mais beaucoup en ont marre de la façon dont il s'y prend », a déclaré une source interne au club. Ambiance…

Voici Cristiano Ronaldo, le fameux « problème » de Manchester United, celui qui empêche les jeunes de se développer mdddrr pic.twitter.com/Zvq7EiE6qB — Alicia (@aliciabhr) August 8, 2022

Manchester United veut le conserver