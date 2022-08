Foot - Mercato

Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo à Manchester United

Arrivé en retard lors de la pré-saison, Cristiano Ronaldo n’a pas eu le temps de se préparer aussi bien que ses coéquipiers à Manchester United. De ce fait, Erik Ten Hag a fait le choix fort de faire débuter le Portugais sur le banc ce dimanche lors de la défaite des Red Devils face à Brighton à domicile (1-2). Cette décision ne devrait pas arranger les choses du côté de Cristiano Ronaldo, qui est régulièrement évoqué sur le départ ces derniers temps.

Depuis quelques semaines, rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo. Au coeur de nombreuses rumeurs de départ, le Portugais ne cesse de proposer ses services aux différents clubs européens. Seulement un an après son retour à Manchester United, l’attaquant de 37 ans voudrait partir afin de disputer la Ligue des champions lors de la saison à venir. Mais pour le moment, Cristiano Ronaldo n’a essuyé que des refus. Le quintuple Ballon d’Or a été évoqué du côté de Chelsea, du FC Barcelone, de l’Atletico de Madrid et du PSG. Mais personne ne semble vouloir de l’ancienne star du Real Madrid. Arrivé en retard lors de la pré-saison, Cristiano Ronaldo n’a eu que très peu de minutes dans les jambes avant la première journée de Premier League. De ce fait, Erik Ten Hag a préféré le faire débuter sur le banc ce dimanche. Et il s’est longuement exprimé sur son choix.

Erik ten Hag: “Cristiano Ronaldo is working really hard to get in the right fitness levels, it will take time”, tells @ShamoonHafez. 🔴 #MUFC“He started pre-season last week… so it depends on how quick he is progressing”. pic.twitter.com/bPac8VDJ4Z