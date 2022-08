Foot - Mercato

Après avoir quitté le PSG cet été, il explique son choix

Publié le 12 août 2022 à 19h10 par Thomas Bourseau

Arnaud Kalimuendo a finalement plié bagage bien que Christophe Galtier semblait apprécier son profil depuis la reprise de l’entraînement en début juillet. Formé au PSG et après deux saisons en prêt à Lens, Kalimuendo a signé un contrat de cinq ans à Rennes et s’est livré sur cette grande décision.

Tout le monde ne peut pas être ni avoir la patience de Presnel Kimpembe. Ayant fait toutes ses classes au PSG sans jamais partir en prêt, Kimpembe a patiemment attendu son heure et ses efforts lui ont permis de devenir un titulaire indiscutable au sein de la défense centrale du PSG avec le temps. Mais Arnaud Kalimuendo est l’un des multiples exemples de titis parisiens qui n’ont pas réellement eu l’occasion de s’imposer au Paris Saint-Germain.

Kalimuendo quitte le PSG pour Rennes

Alors après deux saisons en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a pris la décision de poursuivre sa progression ailleurs. Le natif de Suresnes aurait pu se réinventer à l’étranger puisque Leeds United notamment était particulièrement emballé par l’idée de transférer le Français. Mais finalement, après avoir brillé en Ligue 1 au RC Lens, Kalimuendo a fait le choix de rejoindre le Stade Rennais de Bruno Génésio contre un chèque de 25M€ bonus compris, et en y signant un contrat courant jusqu’en juin 2027.

[PROS]💬 𝗔𝗿𝗻𝗮𝘂𝗱 𝗞𝗮𝗹𝗶𝗺𝘂𝗲𝗻𝗱𝗼 : "Ecrire mon histoire avec celle du Stade Rennais." Découvrez l'interview exclusive de notre nouvel attaquant ! 💪 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 12, 2022

«C’est un club que j’ai toujours aimé regarder»