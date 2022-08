Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos avait déjà vendu la mèche pour Marcus Rashford

Publié le 15 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Marcus Rashford serait un dossier chaud ouvert par Luis Campos afin de répondre à la requête de Christophe Galtier, qui attend un nouvel attaquant avant la clôture du mercato estival. Et alors le conseiller football du PSG vient tout juste d’activer cette piste, cela fait un bout de temps que Campos en pince pour l’attaquant de Manchester United.

Marcus Rashford pourrait-il signer au Paris Saint-Germain ? Dans le cadre du transfert d’Arnaud Kalimuendo jeudi dernier pour le Stade Rennais, Christophe Galtier s’est montré très clair quant à la suite des opérations pour le PSG : recruter un nouvel avant-centre bien qu’Hugo Ekitike ait déposé ses valises en juillet dernier au sein du club de la capitale.

Rashford ou Leao pour remplacer Kalimuendo ?

Et alors que l’annonce du transfert d’Arnaud Kalimuendo venait d’être officialisée par le Stade Rennais pour un montant de 25M€ bonus compris, les rumeurs fusaient quant aux potentielles recrues afin de remplacer en lieu et place Arnaud Kalimuendo au PSG. L’Équipe et RMC Sport ont fait part d’intérêts de Luis Campos pour Marcus Rashford ainsi que pour Rafael Leao. Le conseiller football du PSG verrait en les attaquants de Manchester United et du Milan AC un véritable plus pour l’effectif de Christophe Galtier. D’ailleurs, d’après les informations de Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sports , Campos serait fermement intéressé par le profil de Rashford bien que le PSG resterait sur ses gardes afin d’éviter que le joueur de Manchester United se serve de son intérêt pour une prolongation de contrat chez les Red Devils.

Campos s’enflammait pour Rashford en 2021

Quoi qu’il en soit, stratégie contractuelle ou non de la part du clan Rashford, Luis Campos resterait fan de son profil selon CBS Sports. Et ce n’est pas sa déclaration datant de janvier 2021 pour The Transfer Window Podcast , qui laissera entendre le contraire. En effet, pour Ian McGarry et Duncan Castles, le désormais conseiller football du PSG lâchait le message suivant au sujet de Marcus Rashford. « Manchester United a toujours été l'une des meilleures académies du monde. Je pense qu'aujourd'hui (Marcus) Rashford est l’un des meilleurs joueurs du monde ». De quoi en dire long sur la volonté de Luis Campos d’accueillir désormais Marcus Rashford au PSG bien que l’international anglais ait connu une saison compliquée lors de l’exercice précédent.

Manchester ferme cependant publiquement la porte