Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge en coulisses pour le transfert de Rashford

A la recherche d’un attaquant d’ici la fin du mercato, le PSG a ciblé différents profils dont Marcus Rashford. Le buteur de Manchester United intéresse très fortement le club de la capitale qui reste tout de même méfiant vis à vis de l’attitude du clan Rashford. Fan de son profil, Luis Campos devrait creuser la piste.

A trois semaines de la fin du mercato, le PSG a toujours trois priorités : un défenseur, un milieu et un attaquant. Avec le départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais et la mise à l’écart de Mauro Icardi, Christophe Galtier attend un buteur. Plusieurs pistes sont à l’étude, dont celle menant à Marcus Rashford.

D’après les informations de Ben Jacobs, le PSG resterait fermement intéressé par Marcus Rashford. Cependant, le club de la capitale reste méfiant vis à vis de l’attitude de son clan qui pourrait utiliser l’intérêt du PSG pour obtenir une meilleure proposition de la part de Manchester United.

PSG remain firmly interested in Marcus Rashford but are wary of being used to get him better terms at #MUFC. Manchester United don't want to sell and PSG sources say there are "games" being played. Manchester United likely to price Rashford out the market.