Foot - Mercato - PSG

PSG : Une réunion décisive pour le transfert de cet indésirable ?

Publié le 14 août 2022 à 09h30 par La rédaction mis à jour le 14 août 2022 à 09h31

À nouveau entré en jeu face à Montpellier à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1, Leandro Paredes n’en reste pas moins un indésirable au sein de l’effectif du PSG. La Juventus serait toujours sur ses traces, alors qu’un accord manquerait entre les dirigeants parisiens et les Bianconeri. Et Adrien Rabiot devrait bel et bien être déterminant sur ce dossier.

Le PSG travaillerait toujours sur le front des transferts. En effet, en parallèle de la Ligue 1 et de la victoire 5-2 contre Montpellier, Luis Campos serait actuellement en train de plancher pour trouver des portes de sorties aux indésirables. Leandro Paredes, entré en cours de jeu lors des deux premières rencontres du championnat, semble faire partie de cette liste de joueurs sur le départ. Cependant, un accord manquerait toujours entre le PSG et le club qui souhaiterait l’accueillir : la Juventus.

Le PSG et la Juventus toujours pas d’accord

Ainsi, comme révélé par Calciomercato.com , la Juventus et Leandro Paredes auraient déjà trouvé un accord depuis plusieurs semaines. L’international argentin souhaiterait rejoindre l’Italie, notamment dans la perspective de retrouver du temps de jeu en vue d’une sélection pour le Mondial 2022 au Qatar. Cependant, c’est du côté du PSG que cela semble pêcher. En effet, les dirigeants parisiens et les Bianconeri n’auraient toujours pas trouvé d’accord. La Juventus souhaiterait une formule de prêt avec une option d’achat pour l’international argentin. Le PSG, de son côté, voudrait a minima inclure une obligation d’achat, via des conditions quasi-automatiques, voire un transfert sec à 20M€ dès cet été. Ainsi, les deux clubs seraient toujours en négociations.

Mercato - PSG : Le vent a définitivement tourné pour cette priorité de Campos https://t.co/WedHFM9xtj pic.twitter.com/FOkF0ltrem — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Adrien Rabiot, le facteur X du transfert de Paredes

Par ailleurs, la situation de Leandro Paredes serait intimement liée à celle d’Adrien Rabiot. En effet, l’international français serait toujours pisté par Manchester United. Toujours d’après les informations de Calciomercato.com , le clan Rabiot et Manchester United devraient se rencontrer à nouveau ce dimanche, et de nouvelles avancées seraient attendues sur ce dossier. Si l’issue de la réunion est positive, la Juventus pourrait avancer pour le transfert du milieu de terrain du PSG. Leandro Paredes serait donc actuellement suspendu aux négociations entre Manchester United et les Bianconeri pour le transfert d’Adrien Rabiot…

« C’est un très grand joueur »