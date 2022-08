Foot - Mercato - PSG

PSG : Le vent a définitivement tourné pour cette priorité de Campos

Publié le 14 août 2022 à 08h35 par Thomas Bourseau

Milan Skriniar pourrait-il débarquer au PSG et apporter satisfaction à Luis Campos ? Le conseiller football du Paris Saint-Germain ferait toujours du Slovaque sa piste préférentielle pour le poste de défenseur central, position que les dirigeants parisiens aimeraient renforcer. Néanmoins, l’Inter fait bloc, du moins publiquement, en fermant la porte à un départ de Skriniar.

Avant la clôture du mercato estival, Luis Campos aimerait pouvoir boucler la venue d’un défenseur central de renom. Avant même que sa nomination au poste de conseiller football soit officielle, Campos aurait eu comme idée de voir le PSG jouer à trois défenseurs centraux, ce que le coach Christophe Galtier a mis en place dès son arrivée début juillet. Et pour ce faire, en plus de Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos, Luis Campos souhaiterait mettre la main sur un tout autre défenseur alors que la recrue estivale Nordi Mukiele peut elle aussi assurer ce rôle si besoin. La priorité de Luis Campos ne serait autre que Milan Skriniar et ce, depuis le début du marché estival des transferts.

Toujours pas d’accord avec l’Inter pour Skriniar

Cependant, et bien qu’un accord ait été trouvé avec le clan Skriniar comme Le Parisien et Get French Football News l’affirmaient ces dernières semaines, cela n’a a jamais été le cas avec l’Inter. Cependant, ces derniers temps, la presse italienne a confié que l’Inter, sous l’impulsion de son président Steven Zhang, pourrait se laisser tenter par une offre de transfert se situant en dessous de la barre des 70M€ initialement réclamés par le direction du club nerazzurri. Et ce, bien que l’entraîneur Simone Inzaghi et l’ensemble du vestiaire du club lombard soient plutôt en faveur du fait que la collaboration entre Milan Skriniar et l’Inter se poursuive cette saison.

Mercato - PSG : Chouchou de Campos, Rafael Leao connait déjà son avenir https://t.co/sikYiNbPOs pic.twitter.com/0ZAwf3WtX9 — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

En public, l’Inter ferme la porte à un départ de Skriniar

Et ce n’est pas la dernière déclaration de Simone Inzaghi qui laisserait entendre autre chose. « Le mercato est clos pour l’Inter, sur les départs comme sur les arrivées. Je pense d’ailleurs qu’il sera désormais inutile pour moi de vous parler de ça ». Coach de l’Inter, Inzaghi dispose de la totale confiance de ses dirigeants. Au point que l’administrateur délégué du club nerazzurri, à savoir Giuseppe Marotta, n’est pas allé à l’encontre de la volonté ni de la position adoptée par Simone Inzaghi. Pour Sky Sport, Marotta s’est à son tour montré clair. Et hormis le recrutement d’un remplaçant pour Andrea Ranocchia, le mercato de l’Inter est bel et bien clos, de quoi sceller l’avenir de Milan Skriniar. « Inzaghi a dit que l'équipe doit rester comme ça ? Le coach a raison de le dire, il travaille avec ces joueurs entre tactique et cohésion d'équipe. Nous, les managers, avons d'une part la nécessité de garantir des critères de durabilité et d'autre part l'obligation de construire une équipe compétitive. C'est l'effort que nous devons faire. Il reste encore quinze jours. Je peux dire qu'il n'y aura certainement pas de révolution ».

Mais en privé, le discours est tout autre