Foot - Mercato - PSG

Le transfert historique de Neymar déclenché par une humiliation ?

Publié le 14 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a subi une remontada tristement historique contre le FC Barcelone en 2017, le club francilien a réussi quelques mois plus tard un coup de légende sur le mercato en délogeant Neymar du club catalan. Et ces deux évènements ont peut-être un lien direct dans l’esprit des dirigeants qataris…

Le 8 mars 2017 restera une date gravée dans la mémoire des supporters du PSG, mais pour une très mauvaise raison. En effet, c’est ce jour-là que le club de la capitale subissait au Camp Nou une terrible remontada contre le FC Barcelone en 8e de finale retour de la Ligue des Champions et s’inclinait finalement 6-1 après l’avoir pourtant emporté 4-0 au match aller. Un scénario forcément traumatisant pour le PSG, et ce soir-là, un joueur avait été en état de grâce pour le Barça : Neymar.

Neymar, d’abord bourreau du PSG…

En effet, l’attaquant brésilien avait inscrit deux buts (un sur penalty et un sur coup-franc) mais également délivré une passe décisive, contribuant ainsi largement à cette humiliation historique du PSG en Ligue des Champions. Neymar, qui évoluait à cette époque dans l’ombre de Lionel Messi au Barça, avait donc pris la vedette avec cette démonstration de force ce soir-là, et c’est probablement ici que va naitre son histoire avec le PSG.

… puis recrue star du projet QSI

En effet, en août 2017, le PSG fait sauter la banque et provoque un tsunami sur le marché des transferts : le Qatar décidé de payer le montant de la clause libératoire de Neymar, fixée à 222M€ dans son contrat au FC Barcelone, faisant ainsi de l’attaquant brésilien le joueur le plus cher de toute l’histoire du mercato. Record toujours valable à ce jour. Neymar, bourreau du PSG quelques mois auparavant en Ligue des Champions, débarque donc en fanfare au Parc des Princes pour devenir la nouvelle tête de gondole du projet QSI, un an après le départ de Zlatan Ibrahimovic. Et de nombreux observateurs ne pourront s’empêcher de faire le lien avec son incroyable prestation le soir de la remontada contre le PSG, qui aurait convaincu Doha de foncer sur lui.

