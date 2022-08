Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos doit passer au plan C sur le mercato

Publié le 14 août 2022 à 02h00 par Thibault Morlain

Bien qu’il y a déjà 4 recrues au compteur pour le PSG à l’occasion de ce marché des transferts, Luis Campos n’entend pas en rester là. En effet, le Portugais veut encore offrir des recrues à Christophe Galtier. L’idée serait de faire venir un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur central. Toutefois, pour ce qui est de ce dernier chantier, la mission de Campos ne cesse de se compliquer. De quoi obliger le conseiller sportif à revoir considérablement ses plans.

Christophe Galtier l’a confirmé, le PSG recherche un attaquant. Mais pas seulement. Alors que Fabian Ruiz devrait venir renforcer le milieu de terrain, un défenseur central est également recherché. Alors que Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos sont déjà là, un renfort est désiré. Et cela fait maintenant de longues semaines qu’il est annoncé que la priorité de Luis Campos au PSG se nomme Milan Skriniar, aujourd’hui à l’Inter Milan.

Skriniar s’éloigne…

Les négociations durent maintenant depuis un certain temps entre le PSG et l’Inter Milan. Mais pour le moment, elles n’ont abouti à rien pour le transfert de Milan Skriniar. Il faut dire que les positions des deux clubs seraient trop éloignées, notamment en ce qui concerne le prix du Slovaque. L’Inter Milan attendrait 70M€, trop pour le PSG. D’ailleurs, désormais, Skriniar semble plus proche de rester en Lombardie, où il pourrait même signer une prolongation de contrat comme évoqué par certains médias de l’autre côté des Alpes.

C’est mort pour Simakan

Face à ces complications pour Milan Skriniar, le PSG pourrait donc se replier sur un autre dossier. Et dernièrement, il était annoncé que Luis Campos avait coché le nom de Mohamed Simakan comme plan B. Aujourd’hui à Leipzig, l’ancien de Strasbourg plairait énormément aux Parisiens, d’autant plus que plusieurs points joueraient en sa faveur au PSG. Un transfert était alors fixé à 40M€ pour Simakan. Mais ce dernier ne viendra pas chez les champions de France cet été. En effet, en Allemagne, Sky Sport a été très clair en expliquant qu’un transfert n’était pas d’actualité pour le joueur de Leipzig à l’occasion de ce mercato estival.

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Simakan https://t.co/IcxLbSfnpj pic.twitter.com/W0LLonkSdc — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

C’est quoi le plan C ?

Pour le PSG, il pourrait donc également falloir faire une croix sur Mohamed Simakan. De quoi encore chambouler les plans de Luis Campos pour cette recherche d’un défenseur central. Et désormais, le PSG va devoir passer au plan C. Mais quel est-il ? Le nom de Wesley Fofana a notamment été évoqué, mais Chelsea semble actuellement en avance et le joueur de Leicester est très cher. A voir quelle surprise pourrait finalement réserver Luis Campos d’ici la fin du marché des transferts…