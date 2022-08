Foot - Mercato

Mercato : Quel joueur ferait le plus grand bien au PSG ?

Publié le 14 août 2022 à 08h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’on entre dans la dernière ligne droite du mercato estival, Luis Campos a déjà bouclé quatre recrues. Néanmoins, le conseiller football du Paris Saint-Germain cultiverait le désir d’attirer trois autres renforts avant que le rideau ne tombe sur le marché des transferts. Les pistes semblent être légion, mais selon vous, quelle doit être la priorité absolue de Campos d’ici-là pour le PSG ? C’est notre sondage du jour !

En poste depuis le 10 juin dernier à la tête de la section sportive du PSG en tant que conseiller football, Luis Campos est déjà parvenu à redessiner les contours de l’effectif du champion de France avec une ligne directrice claire : recruter des joueurs d’équipe. Ce que sont Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele ainsi que Renato Sanches.

Christophe Galtier veut plus et un attaquant, Luis Campos a les idées claires

Cependant, Luis Campos, secondé par Antero Henrique, s’est également activé dans le sens des départs en bouclant le transfert d’Arnaud Kalimuendo notamment pour le Stade Rennais. Une absence que Christophe Galtier compte voir pallier comme l’entraîneur du PSG l’a affirmé en conférence de presse jeudi. « Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper ». D’après les informations de L’Équipe et de Canal+ , Luis Campos et la direction du PSG veulent recruter un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Des noms tels que Marcus Rashford, Rafael Leao circulent dans la presse alors que la folie Cristiano Ronaldo est possible.

En défense, Campos a deux noms précis en tête

Pour commencer, voici un dossier prioritaire de Luis Campos puisque contrairement à l’entrejeu où Vitinha et Renato Sanches sont déjà arrivés, le conseiller football du PSG n’a pas eu l’occasion d’injecter du sang neuf au sein de la défense centrale de Christophe Galtier. La grande priorité serait Milan Skriniar et Wesley Fofana serait le plan B. Les pistes Mohamed Simakan et Axel Disasi seraient également à l’étude.

Au milieu, le rêve Bernardo Silva et la piste Fabian Ruiz

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 3 août dernier, Luis Campos rêve de recruter Bernardo Silva au PSG bien qu’aucune offensive n’ait été lancée et que le FC Barcelone serait sur les rangs et dispose de la préférence du joueur de Manchester City. Pour ce qui est de Fabian Ruiz, les discussions entre le Napoli et le PSG iraient bon train.



