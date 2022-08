Foot - Mercato - PSG

Mercato : Des premières tensions autour du transfert de Ruiz

Publié le 14 août 2022 à 18h10 par Axel Cornic

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et le Napoli se poursuivent... et trainent même en longueur. Les deux clubs n’auraient en effet pas encore trouvé un terrain d’entente pour le transfert de Fabian Ruiz, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois et qui semble être l’un des grands objectifs de Luis Campos en cette deuxième partie du mercato.

Si Vitinha et Renato Sanches ont apporté pleine satisfaction en ce début de saison, une troisième recrue pourrait débarquer au milieu de terrain. Luis Campos aurait l’intention d’attirer Fabian Ruiz au PSG, afin d’offrir une nouvelle arme précieuse à Christophe Galtier.

Le Napoli réclame toujours 30M€

Si le Napoli semble plus qu’ouvert à un départ, il existerait une certaine distance entre la demande et l’offre du PSG. Jusqu’à maintenant, les Parisiens seraient allés jusqu’à 26M€, bonus inclus. Trop peu pour les Napolitains, qui réclameraient au moins 30M€ pour laisser filer Fabian Ruiz.

De Laurentiis veut que ça aille plus vite, sinon...